الرئيس السوري يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:00 م
الرئيس السوري
الرئيس السوري
وكالات
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كلف الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.


وفي وقت سابق، أكدت مصادر سورية مطلعة عن أن تعديلاً حكومياً سوف تشهده سوريا دون تغير في الحقائب الوزارية السيادية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ)، عن المصادر قولها إن "الساعات أو الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تعديلاً حكومياً يتم بموجبه تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة القادمة والذي تولى منصبه في 11 يونيو الماضي الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس".

 

ووفقًا للمصادر السورية، من المرتقب أن تشهد الحكومة تغييراً يطال نصف الوزراء مع بقاء وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في مناصبهم ،ومن أبرز الوزارات التي ربما يطالها التغير وزارتي الزراعة والاقتصاد.

 

وأوضحت المصادر، أن "الحكومة المزمع تشكيلها ينتظرها تعديلاً أو تغيراً أخر بعد الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو القادم".

 

وقال مراقبون، إن الحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2011 وهي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومة حكومات أزمة أو حرب.

 

والجدير بالذكر أنه طبقا للدستور السوري فإن الحكومة السورية تستقيل بعد أداء مجلس الشعب القسم والذي جرى في 10 أغسطس الجاري وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال.

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سوريا حكومة جديدة حسين عرنوس بشار الأسد الرئيس السوري

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