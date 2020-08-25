عمومية" القاهرة للأدوية" تقر زيادة رأس المال لـ 149.3 مليون جنيه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:55 م
القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
نيفين سمير
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علمت البورصة المصرية اليوم أن الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية قد قررت زيادة رأسمالها المصدر من 119,47 مليون جنيه إلى 149,34 مليون جنيه بزيادة مقدارها 29,8 مليون جنيه 

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الزيادة ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية 30/06/2019، وموزعة على عدد 2,986 مليون سهم مجاني وبقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وأضافت ، أنه قد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة وذلك لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداولات الأربعاء 9/09/2020.

وسيتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارًا من يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ، مع  مراعاة جبر الكسور لصالح صغرا المساهمين من الأصغر لأكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على الزيادة.

وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي (2019-2020)، صافي ربح بلغ 113.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 85.17 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي لتسجل مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 957.6 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.


وارتفع سهم الشركة بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 2.7% ليصل سعره الي 44.7 جنيه.



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