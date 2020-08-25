تطوير البرنامج الحواري اليومي علي قناة "أون"
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:53 م
الفجر الفني
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صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية أن مجلس ادارة المجموعة برئاسة الاستاذ تامر مرسي قد وافق علي خطة التطوير للبرنامج الحواري الرئيسي في قناة اون و التي قام بعرضها الاستاذ البرت شفيق رئيس القناة.
وأفاد صالح, أن برنامج "كل يوم" و الذي أستمر علي مدي أربع سنوات سيتوقف خلال الأيام القادمة.
وأضاف أنه تجري عمليات تحديث في الاستديوهات و الديكورات استعدادا لبرنامج مميز جديد و سيتم اعلان التفاصيل بمجرد الانتهاء من استكمالها.
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