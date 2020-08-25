تطوير البرنامج الحواري اليومي علي قناة "أون"





وأضاف أنه تجري عمليات تحديث في الاستديوهات و الديكورات استعدادا لبرنامج مميز جديد و سيتم اعلان التفاصيل بمجرد الانتهاء من استكمالها.

وأفاد صالح, أن برنامج "كل يوم" و الذي أستمر علي مدي أربع سنوات سيتوقف خلال الأيام القادمة.