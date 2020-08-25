تامر حسني يتألق في تتر مسلسل "مدرسة الحب"

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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مدرسة الحب" أغنية تتر بعنوان "لينا حياة بعدين" والذي يغنيه النجم تامر حسني، وتعاون فيه مع الشاعر احمد الملكي والملحن شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.



مسلسل "مدرسة الحب" بدأ إذاعته عبر قناة OSN ، يا هلا الاولي في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، و الحكاية الأولى تتكون من 3 حلقات، بطوله أمير كرارة ، محمد لطفي ، صفاء سلطان وثم تليها الحكاية الثانية، وبطلتها الفنانة جومانا مراد.



ويعتبر مسلسل «مدرسة الحب»، هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.



مسلسل «مدرسة الحب» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وإنتاج شركة HRJ لصاحبها دكتور ربيع بسيسو.