انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة لأعمال الصيانة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بأعمال صيانة بمحطة مياه مسطرد بخط المياه قطر 1500مم، 
الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – احمد عرابى ومتفرعاته –ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر ) وضعفها عن مناطق (الشيراتون – الكلية الحربية).


وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 27-8-2020 وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم.


وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
 هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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