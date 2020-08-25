انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة لأعمال الصيانة

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بأعمال صيانة بمحطة مياه مسطرد بخط المياه قطر 1500مم،

الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته - ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – احمد عرابى ومتفرعاته –ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر ) وضعفها عن مناطق (الشيراتون – الكلية الحربية).









وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 27-8-2020 وحتى الساعة الخامسة عصر نفس اليوم.









وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



