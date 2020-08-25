صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:40 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات  للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% رابحاً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً 64.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5806.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 10.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4144.11 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحاً 13.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4154.12 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 268.6 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة.


 وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.56%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.65%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.  
 
وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 76.67%، يليه سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 12.33%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.41% ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.36%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5.99%

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