صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

أنهت بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% رابحاً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً 64.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5806.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 10.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4144.11 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحاً 13.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4154.12 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 268.6 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة.









وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.56%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.65%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.