مرشحة لمنصب نقيب البيطريين: سأتخذ العديد من القرارات بخصوص صحة الإنسان والمجتمع









ساعات تفصلنا عن إنطلاق مارثوان إنتخابات الأطباء البيطريين علي مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، والمقرر عقدها غدا الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.





وترشح علي مقعد نقيب الأطباء البيطريين 14 طبيبا بيطريا، والتقت "الفجر" بأحد المرشحين الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للبيطريين، والمرشح علي مقعد نقيب عام أطباء بيطريين مصر، بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين 2020.





وعرفت شيرين زكي، بلقب المفتشة الجريئة لما تقوم به من حملات تفتيشية على المجازر والمحلات والمطاعم لرصد المخالفات.





* ما الدافع للترشح على مقعد نقيب الأطباء البيطريين؟





ما دفعني للترشح هو عدم كفاءة النقيب الحالي، بالإضافة إلى أن مشاكل البيطريين لم تحل حتى الآن، منذ فترة كبيرة، حيث لا يقتصر دور النقيب إلا على شراء مقرات نقابية فرعية ونوادٍ ولا ينظر لمشكلات المهنة، وأيضا لتفعيل دور النقابة التوعية بأهمية الطبيب البيطري، وأهمية وجوده في المجتمع "الطبيب البيطري سلاح المجتمع".





ما هو برنامجك الانتخابي؟





برنامجي الانتخابي يعبر عن قضايا موجودة على أرض الواقع منذ فترة كبيرة، لما يمثله دور الطبيب البيطري من أهمية في حماية الإنسان شخصيا لكونه طبيب حملات تفتيش على المجازر، وأيضا لنشر وتوعية المواطنين بأن الطبيب البيطري ليس طبيبا موجودا في الحقل لمعالجة الحيوانات، بل لحماية وسلامة الغذاء بمصادره المختلفة، وصرف الأمراض والأوبئة عنهم التي تنتقل من الحيوانات المريضة.





الطبيب البيطري يكافح أمراض كبيرة كان من الممكن أن تكلف خزينة الدولة أعباء كبيرة، لأن الدولة تخصص لوزارة الصحة أموالا لمعالجة هذه الأمراض التي من الممكن أن تعالج من المنبع الأساسي عن طريق الدفع بأطباء بيطريين وتعيينهم.





*ما هي أولوياتك حال فوزك؟





في حال فوزي سأتخذ العديد من القرارات بخصوص صحة الإنسان والمجتمع في سلامة الغذاء ومصادره الحيوانية والسمكية والداجنة، بالإضافة إلى عمل حملات تفتشية على المطاعم والفنادق ومحلات بيع الأكل للنظر إلى سلامته وصلاحياته للاستخدام، كما سأقوم بعمل لقاءات عاجلة مع قيادات الدولة لحل مشكلات مهنة الطب البيطري.





*لماذا قررت الترشح على مقعد نقيب البيطريين؟





قررت خوض انتخابات النقابة بناء على طلب الزملاء لثقتهم بي ومعرفتهم أنني أشعر بهم، وفي حال فوزي ستكون قضايا البيطريين مرئية ومعروفة لقيادات الدولة، وعند ظهورها للمجتمع ومخاطبته بالقضايا علقوا بأنني "شخصية تحب الشو الإعلامي"، معلقة "أنا بعمل شو لصالح المهنة".





قررت الآن الترشح، لتراجع دور الطبيب البيطري وعدم حل مشاكل المهنة، وللدفاع عن البيطري والسعي للحصول على حقوقه.





* ماهي مطالب نقابة البيطريين من الدولة؟





من أهم مطالب البيطريين والمهنة: نقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة، وبحث مشاكل الأطباء البيطريين لسد العجز، وتعيين أطباء في هيئة الثروة السمكية، وتمكين الطبيب البيطري من مهنته، واعتماد كادر الأطباء البيطريين العاملين في وزارة الزراعة والمديريات، وتطهير الأسواق من الأدوية البيطرية الفاسدة والغش التجاري بها، وخطة واضحة يعمل يشارك فيها النقابة وأعضائها.





كما أن من المطالب احترام المسئولين للطبيب البيطري والمهنة والتفاعل معهم لإيجاد الحلول وتسهيل مهمتهم، وتوفير وسائل مواصلات أدامية لنقل البيطريين في حملات التحصين، وتعيين أطباء بيطريين للتفتيش 100 طبيب على مستوى الجمهورية، وإعادة إشراف الأطباء البيطريين على المزارع، وتواجد الأطباء البيطريين في الفنادق والمطاعم والنوادي للرقابة، والتصدي لدخلاء المهنة وعودة الضبطية القضائية للبيطريين.





*ما رأيك في أداء نقيب البيطريين الحالي؟





كزميل له كل الاحترام مهما كانت الخلافات لكن أدائه كنقيب للطب البيطري يوجد نوع من الحنق البيطري ضدي، حيث لا يوجد أي دعم لي وظلم أطباء وأحالهم للنيابات، ولأنه توجد قضايا مهمة على طاولته منذ 4 سنوات ولم يفعل بها شيء، فالكثير يرى أن ترشح الدكتور خالد العامري كنقيب مرة ثانية شيء في منتهى الخطورة؛ لأنه سيطيح بكل خصومه والذين يعارضونه، فهو من الشخصيات التي تحب المناصب ومنصبه كنقيب للبيطريين أعطى له فرص كثيرة.





* ما دور النقابة الحالي نحو أعضائها؟





النقابة حاليا لا يوجد لها دور صارم في حل مشكلات البيطريين، حيث يتخلص دور النقيب في شراء مقرات نقابية فرعية ونوادي





* في حال فوزك ماهي خططك المستقبلية لتشغيل الشباب؟





فتح آفاق كثيرة في المجال الخاص مثل مراقبي الجودة في المصانع الخاصة عن طريق التواصل مع المحليات، أو الاتفاق مع محافظي المحافظات، فعندما يتواجد بيطري في كل مؤسسة سيحافظ على صحة الكثيرين، وتفعيل الإشراف البيطري على مزارع الأسماك ومزارع المواشي، النقابة فشلت في الأمور المهنية، نجحت في الشو والدعاية وافتتاح النوادي والمقرات والمراكز العلمية.





* ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال فوزك في قانون بدل العدوى للأطباء؟





بعض الأمراض المشتركة التي يتم انتقالها من الحيوان للإنسان في غاية الخطورة، وقد تكون أبشع من الأمراض التي تنتقل من الإنسان إلى الإنسان ولا بد من الالتفات لها عن وذلك طريق عرض ومناقشته بالبرلمان بعد تقديمه من قبل النقابات المعنية، فمثلا مرض البروسيلا يصاب به العديد من الأطباء البيطريين والعمال والمعاونين البيطريين، ويطول فترة علاجه وقد يؤدي إلى العقم والوفاة.





أناشد المسئولين بضرورة زيادة بدل العدوي للأطباء سواء "البيطريين، التمريض، الأسنان، البشري" لحمايته من الأمراض.





وفي ختام الحوار ماذا تطلبي كعضو نقابة من الدولة؟





أطالب بأن يعامل الطبيب البيطري كالجندي على الحدود، لما يمثله من أهمية وضرورة للمجتمع، فمن غير الطبيب البيطري ستنتشر الأمراض والأوبئة.



