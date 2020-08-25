6 قطاعات تدفع مؤشر سوق دبي المالي للصعود 1% بختام التعاملات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:37 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.02% رابحاً 23.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2304.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 357.8 مليون سهم محققة ما قيمته 410.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6556 صفقة لعدد 35 سهماً.


وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.88%، بعد ارتفاع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 3.88% في أعقاب الإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل لمناقشة التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركة، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.99%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 1.49%، 0.17%، على التوالي.
 

وقفز 17 سهماً بسوق دبي  المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 11.46%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.67%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 91.2 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.88%.

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