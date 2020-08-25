إجراءات يجب الالتزام بها قبل التصويت في انتخابات التجديد النصفي بـ"البيطريين"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:38 م
نقابة البيطريين
نقابة البيطريين
آيات عامر - أسماء قورة
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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام للأطباء البيطريين، والتجديد النصفي، ومجالس النقابات الفرعية، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، مجموعة من الضوابط الخاصة بإجراءات التصويت بالانتخابات المقرر لها الأربعاء المُقبل، 26 أغسطس 2020.

وتضمنت تلك الاجراءات:
1- إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي.
2- السماح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.
3- بدء التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتي الساعة السادسة مساء.
4- يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور.
5- السماح للمرشح بتفويض أحد مندوبيه للحضور عنه في اللجان الانتخابية، على أن يكون من الأطباء المُسجلين بنفس المحافظة، التي يجري الانتخاب في دائرتها، وأن يكون له حق الحضور في الجمعية العمومية، ( مسدد الأشتراك حتي عام 2019) وذلك طبقا لنص المادة 43 من اللائحة الداخلية رقم 166 لسنة 1970، عن طريق توكيل رسمي في الشهر العقاري أو استلام تفويض معتمد من لجنة الإشراف علي الانتخابات.
6- السماح للمرشح باستلام الأسطوانة المدمجة الخاصة بالجمعية العمومية المترشح عليها من مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين من تاريخه.

ويُسمح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.

وأكدت لجنة الانتخابات على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

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