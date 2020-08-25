"الفجر"يهنئ طارق الجيوشي بعقد قران وزفاف نجلته

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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احتفل رجل الأعمال طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، بعقد قران وزفاف نجلته إيمان على الدكتور الصيدلي محمد نجل النائب حمادة عطية، فى حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء.


 وتتقدم أسرة "الفجر الفني" والزميل محمد المسلمي، بأرق التهاني وأجمل التمنيات للعروسين، داعين الله عز وجل أن يُتِم عليهما الفرح والسرور.


 وحضر حفل الزفاف لفيف من نجوم الرياضة والمجتمع ورجال الأعمال ومنهم الكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي، جمال الجارحي رئيس مجموعة الجارحي للصلب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أيمن عشري رئيس مجموعة حديد العشري، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، محمد جمال الجارحي أمين الشاب بحزب مستقبل وطن، والإعلامي أحمد سالم،والصحفي محمد المسلمي ومن نجوم الرياضة الكباتن لؤي دعبس، محمد فاروق، هشام حنفي، أسامة حسني.

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قران وزفاف نجلته رجل الأعمال طارق الجيوشي رجال الاعمال النائب حمادة عطية الدكتورة ايمان

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