قبل التصويت بساعات.. استعلم عن مقرك الانتخابي بالتجديد النصفي للبيطريين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:36 م
البيطريين
البيطريين
آيات عامر - أسماء قورة
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أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إمكانية استعلام كافة الأعضاء على مستوى المحافظات، عن لجانهم الانتخابية، للتصويت بالانتخابات المقرر لها غدا الأربعاء، من خلال الموقع الرسمى للنقابة، على رابط: https:egy-vet-synd.orgvet2utDme.

ويتيح الرابط للأعضاء، من خلال كتابة رقم القيد الخاص بكل عضو، من الإطلاع على أخر عام لسداد اشتركات النقابة، والمبالغ مستحقة الدفع، والنقابة الفرعية التابع لها العضو، بالإضافة إلى مقر اللجنة الانتخابية، ورقمها، وتسلسل العضو فى الكشوفات. 

وتبدأ عمليات التصويت بكافة المحافظات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على عمليات الاقتراع 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.

ويُسمح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.

وأكدت لجنة الانتخابات على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

هذا وترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

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