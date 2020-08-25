نقيب المحامين يقرر فتح برنامج صرف الأدوية بنقابة سوهاج

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بإعادة فتح برنامج صرف الأدوية بنقابة سوهاج.

قرار، قائلا إن ذلك نظرًا لتضرر كثيرين ممن لا ذنب لهم من وقف برنامج صرف الأدوية بنقابة سوهاج، والذي أجراه الأستاذ الأمين العام مؤقتا نظرًا لمخالفات جسيمة جاري تحقيقها.

وقرر نقيب المحامين إعادة فتح البرنامج، مع التنبيه بالتزام القواعد والأصول حرصا على أموال النقابة.

هذا ويعقد حفل تأبين للراحل الأستاذ عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، الساعة الخامسة من مساء اليوم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

ذلك بناء على قرار نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام الأستاذ ناصر الكريوين.

توفى "المغربي" السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقًا، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.

وكان عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا برئاسة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، وحضور 18 عضوًا من أعضاء المجلس، وقرر الآتي:

أولًا: الموافقة على القرارات السابق صدورها من نقيب المحامين وهيئة مكتب النقابة حتى تاريخه.

ثانيًا: الموافقة على طرح دمج النقابتين الفرعيتين بكلِ من محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والشرقية على الجمعية العمومية المختصة للنقابات سالفة الذكر، مع تكليف المجلس للأمين العام الأستاذ حسين الجمال، بإخطار تلك النقابات بموعد عقد الجمعية العمومية للنظر في قرار الدمج من عدمه، على أن تعقد خلال أسبوعين من الآن.

ثالثًا: قرر مجلس النقابة الدعوة لعقد انتخابات النقابات الفرعية، على أن تتم بإشراف النقابة العامة، وبإشراف قضائي، مع مخاطبة البنوك فور فتح باب الترشح، لوقف اعتماد توقيعات نقباء وأعضاء المجالس الفرعية الحالية، لحين إجراء الانتخابات، وتشكيل المجالس الجديدة، تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع السادة المحامين المرشحين.

رابعًا: فوض مجلس النقابة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية، في إعلان كافة المواعيد الخاصة بالعملية الانتخابية للنقابات الفرعية، عقب دراسة الموقف، ومخاطبة أجهزة الدولة المعنية، لتوفير الإشراف القضائي، ولتأمين العملية الانتخابية، ومقار اللجان الانتخابية.

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