صرف المرحلة الثانية من العلاوات الخمس للمستحقين في هذا الموعد – الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمس وزارة التضامن الاجتماعي





الإستعلام عن صرف العلاوات الخمس للمستحقين وزارة التضمان الإجتماعي موعد صرف العلاوات الجديدة للمستفيدين البالغ عددهم 60 ألف مستحق لصرف العلاوات الخمس، مستحقي العلاوات الخمس من القطاع الخاص والعاملين في المؤسسات الصحفية ولمن لم يتم الصرف لهم خلال المرحلة الأولى من صرف دفعة العلاوات الخمس للمستحقين، حيث كانت الدفعة الأولى قد بدأت وزارة التضامن الإجتماعي في صرفها لمعاشات المستحقين في بداية شهر يوليو الماضي، وتم صرف الدفعة الأولى من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة.





من هم المستحقين للعلاوات الخمس؟

مستحقي العلاوات الخمس، هم من خرج على المعاش من يوليو 2006 وحتى الأول من يوليو 2015، وقد فؤجئ عدد من أصحاب المعاشات ممن خرجوا على المعاش خلال هذا الفترة، بعد إدراجهم في قوائهم المستحقين لصرف العلاوات الخمس خلال صرف المرحلة الأولى في يوليو الماضي، وهم من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية، وبناء على ذلك قررت وزارة التضامن الإجتماعي أن يتم صرف دفعة العلاوات الخمس لـ 60 ألف من المستحقين بداية من سبتمبر المقبل.





على أن تشمل المرحلة الثانية من صرف العلاوات الخمس خلال سبتمبر المقبل، سواقط المرحلة الأولى، فتم تشكيل لجنة بواسطة وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباح لدراسة موقف المؤسسات الخاصة والصحفية من صرف دفعة العلاوات الخمس والذين لم يتم الصرف لهم خلال المرحلة الأولى.





صرف العلاوات الخمس للقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية

أغلب المتضررين الذين لم يحصلوا على معاش العلاوات الخمس خلال المرحلة الأولى، هم من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، وقد تم إصدار قرار بصرف العلاوات الخمس للعاملين في المؤسسات الصحفية بناء على قرار من المجلس الأعلى للصحافة حيث أن هذه المؤسسات ذات طبيعة قانونية خاصة.





وقد تواصلت هيئة التأمينات الإجتماعية مع المؤسسات الصحفية، وتم التأكد من منح العلاوات بعد صدور قرار منح العلاوة وإدراجها في المرتب واقتطاع منها احتياطي المعاش وسداد الإشتراكات المستحقة، والمؤسسات الصحفية المعنية هنا هي، مؤسسات الأهرام والأخبار والتوزيع المتحدة ودار المعارف وروزاليوسف وأنباء الشرق الأوسط ودار الهلال ودار التحرير.





وفيما يخص شروط صرف العلاوات الخمس للمنشآت الحكومية، فهي صدور قرار بمنح العاوة، وإدراجها في مفردات المرتب تحت بند علاوة خاصة، وادراجها في اشتراكات احتياطي المعاش، وأن تقوم المنشئة الخاصة بسداد الإشتراكات التأمينية المستحقة ولو جزئياً.





ويبلغ عدد المستحقين لصرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس في سبتمبر المقبل، 2.4 مليون مستحق بواقع مليون و909 مستحق من العاملين في القطاع الحكومي، و524 ألف من العاملين في القطاع الخاص والعام.





خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

تصرف هيئة التأمينات الإجتماعية، المرحلة الثانية من العلاوات الخمس لما يزيد عن 60 ألف مستفيد من سواقط المرحلة الأولى وذلك في بداية سبتمبر المقبل، لأصحاب المعاشات الخارجين على المعاش خلال الفترة من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، وتم تفعيل موقع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، من أجل تعريف المستحقين على القيمة المالية التي سيحصلون عليها.





خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس

بعد الدخول على الموقع قم بملئ الخانتين الخاصتين بالرقم القومي أو الرقم التأميني، وخانة اسم الأم الأول فقط باللغة العربية، ثم تفعيل مربع "أنا لست روبورت"، ثم اضغط على مربع "ارسل الطلب"، وبعد ذلك تظهر لك قيمة العلاوة المستحقة لك، وفي حالة ظهور عبارة عدم القدرة على تنفيذ الطلب في الوقت الحالي، اعد المحاولة مرة أخرى بعد عدة دقائق وكرر نفس الخطوات السابقة.



