طاقة نور تقدم خدماتها لـ3000 مواطن بقرى حياة كريمة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:25 م
الكشف
الكشف
آيات عامر
Advertisements
تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية تنفيذ مبادرة طاقة نور، وذلك في إطار جهود تنفيذ مبادرة الرئاسيه حياة كريمة، التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وتلقت وزيرة التضامن الإجتماعي تقريرا حول ماتم من مجهودات شملت المشف علي 3000 مواطن من قرى حياة كريمة وإجراء 110 عملية جراحة عيون وتوزيع 200 نظارة طبية هذا الاسبوع بالمجان تماما لمواطنين غير قادرين من اهالى عدد من قرى محافظتى المنيا وتنفيذ عدد من القوافل الطبيه مع الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح التقرير إنه تم إجراء 92 جراحة عيون مختلفة ضمن مبادرة لأهالي من قرى سراوه ونزة قرار وبنى رافع والحواتكة مركز منفلوط وقيرقارص واولاد ابراهيم مركز اسيوط.

كما أشار التقرير إلي إنه تم إجراء عدد 18 عملية جراحة عيون مختلفة لأهالي قرية برطباط مركز مغاغة بالمنيا والقرى المجاورة وتنوعت العمليات الجراحية بين إزالة مياه بيضاء وحول وظفرة.



وجديرا بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي تنفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الاطفال بلامأوي أو مشردين بلا مأوى.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt


طاقة نور تقدم خدماتها لـ3000 مواطن بقرى حياة كريمة
طاقة نور تقدم خدماتها لـ3000 مواطن بقرى حياة كريمة

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

منذ 37 دقيقة

خطوة تقرب حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 4 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

منذ 43 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ ساعتين و 13 دقيقة

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

شوبير يكشف عن انتقال محتمل لنجم الأهلي إلى الزمالك

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

12:00 م

كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

01:30 م

رسالة نارية من أحمد حسن لاتحاد الكرة بشأن "القيعي"

01:35 م

هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى