طاقة نور تقدم خدماتها لـ3000 مواطن بقرى حياة كريمة

تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية تنفيذ مبادرة طاقة نور، وذلك في إطار جهود تنفيذ مبادرة الرئاسيه حياة كريمة، التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.





وتلقت وزيرة التضامن الإجتماعي تقريرا حول ماتم من مجهودات شملت المشف علي 3000 مواطن من قرى حياة كريمة وإجراء 110 عملية جراحة عيون وتوزيع 200 نظارة طبية هذا الاسبوع بالمجان تماما لمواطنين غير قادرين من اهالى عدد من قرى محافظتى المنيا وتنفيذ عدد من القوافل الطبيه مع الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





وأوضح التقرير إنه تم إجراء 92 جراحة عيون مختلفة ضمن مبادرة لأهالي من قرى سراوه ونزة قرار وبنى رافع والحواتكة مركز منفلوط وقيرقارص واولاد ابراهيم مركز اسيوط.





كما أشار التقرير إلي إنه تم إجراء عدد 18 عملية جراحة عيون مختلفة لأهالي قرية برطباط مركز مغاغة بالمنيا والقرى المجاورة وتنوعت العمليات الجراحية بين إزالة مياه بيضاء وحول وظفرة.













وجديرا بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي تنفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الاطفال بلامأوي أو مشردين بلا مأوى.





وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.





جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية





ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt







