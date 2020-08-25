"أزهر كفرالشيخ " ينهي استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقدت منطقة كفرالشيخ الأزهرية اجتماعًا بمديري المراحل وموجهي العموم، اليوم الثلاثاء، للوقوف علي مدي انتظام سير العمل اليومي بالمعاهد التابعة للمنطقة، والتنبيه علي تفعيل الزيارات الميدانية لمتابعة مدى استعدادات المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الذي عُقد بمقر مكتب وحضور الوكيل الثقافي بالمنطقة الدكتور السيد الباتع، الذي ترأس الاجتماع برفقة الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتم التشديد علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات ورش وتعقيم كافة الاماكن الداخلية والخارجيه التي توجد بمحيط أسوار المعاهد، علاوة علي متابعة جاهزية المقاعد والأثاثات وكافة المرافق بداخل المعاهد.

كما وجه رئيس المنطقة بأهمية توزيع الأدوار في المتابعات الميدانية علي المعاهد من خلال التنسيق بين مديري المراحل وموجهي عموم المنطقة وبالتعاون مع مديري الإدارات التعليمية في هذا الأمر.

ومن جانبه ناقش الدكتور"الباتع" مع الحضور طرق سد العجز وترحيل الزيادات بجميع تخصصات المعلمين، وطرح الحلول والمقترحات المتبادلة لحلها علي الفور، واتخاذ ما يلزم تجاه أي تخصص به عجز لتوفير البديل.

كما تطرق اللقاء لمناقشة بعض الأمور الإدارية التي تخص موجهي العموم بالمنطقة، وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس المنطقة والوكيل الثقافي كل سمات الشكر والتقدير لموجهي العموم ومديري المراحل علي مابذلوه من جهد ملموس خلال متابعاتهم الميدانية لامتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، مطالبين إياهم بتقديم المزيد دائمًا لاستمرار النجاحات.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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