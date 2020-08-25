هل يشارك صالح جمعة مع الأهلي أمام الجونة ؟

أثار صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى، تساؤلات وفضول جماهير القلعة الحمراء حول مشاركته في مباراة فريقه ضد الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.





مشاركة صالح جمعة أمام الجونة

ونشر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، صورته فى تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، معلقًا عليها: "موعدنا الماتش القادم".





من جانبه فسر البعض من جماهير النادي الأهلي، تدوينة صالح جمعة، على أنه سيعود للمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب طويلة، خلال المباراة المقبلة أمام الجونة.





ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الجونة غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





الجدير بالذكر أن صالح جمعة لم يشارك فى أى مباراة تحت قيادة رينيه فايلر منذ توليه القيادة الفنية للفريق، قبل أن يعود ويسمح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.











