كومان يطالب برشلونة بضم ديفيد لويز

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:30 م
كومان
كومان
محمد الدمتناوي
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يرغب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، في التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز، مدافع نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان برشلونة قد أعلن عن التعاقد مع الهولندي رونالد كومان، خلفًا للمقال كيكي سيتين، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كومان يريد التعاقد مع ديفيد لويز من أرسنال ليكون بديلاً للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وتابعت الصحيفة، أن كومان تواصل مع عدد من اللاعبين في برشلونة وأخبرهم بالرحيل خلال الفترة المقبلة، و على رأسهم أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، وأرتورو فيدال ، بالإضافة إلى لويس سواريز.

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كومان رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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