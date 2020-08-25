مسلحون يستهدفون مدرعة روسية في سوريا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:45 م
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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تعرضت مدرعة روسية، اليوم الثلاثاء، للاستهداف من قبل مسلحين خلال دورية روسية-تركية مشتركة في سوريا.

 

وأصدر المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بيانًا قال فيه إن جنديين روسيين أصيبا بجروح خفيفة، كما تضررت ناقلة جند مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية، نتيجة استهداف مسلحين لدورية روسية تركية على الطريق السريع "إم 4" في محافظة إدلب السورية.

 

وأضاف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الدورية الروسية التركية تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين باستخدام قاذفة قنابل يدوية.

 

ووفقًا للمركز الروسي للمصالحة في سوريا، وقع الحادث خلال أداء دورية روسية تركية مشتركة مهامها على الطريق السريع M-4 في محيط بلدة أورم الجوز على طريق M4.

 

وقد ذكرت الوطن نقلا عن مصادر محلية، أن الدورية المشتركة الروسية التركية الـ25 عادت أدراجها بعد تعرضها لاستهداف من مسلحين بقذيفة "آر بي جي" في محيط بلدة أورم الجوز على طريق M4، الأمر الذي أدى إلى إعطاب عربة روسية، ولا أنباء عن اصابات، جراء الاستهداف الرابع منذ تسيير الدوريات المشتركة منذ منتصف مارس الماضي والثاني في غضون أسبوع.

 

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مسلحون مدرعة روسية سوريا

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