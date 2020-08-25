بعد طرح أغنية "لينا حياة".. بماذا وعد تامر حسني جمهوره؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة له عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر حسني في هذه الصورة يعتذر لجمهوره بسبب أغنيته الجديدة "لينا حياة" قائلاً: "صباح الهنا يا اغلى ناس على قلبي انا ....انا آسف لو اغنية لينا حياة بعدين نزلت في وقت فيه ناس سايبين بعض".

وتابع: "أنا شايف كمية وجع وآلم و جراح في التعليقات مش طبيعيه .. كام يوم و هغيرلكوا الموووود خالص و دا وعد".

والجدير بالذكر أن لينا حياة هي تتر مسلسل "مدرسة الحب3"، بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.

يذكر أن تامر حسني شارك فى بطولة فيلم "الفلوس" بطولة ايضا الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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