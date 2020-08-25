"مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة".. نيكول سابا تنعي مدير أعمالها

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نعت الفنانة نيكول سابا مدير أعمالها الراحل وائل المصري، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت نيكول سابا تغريدة جديدة قالت فيها :"بكتير من الحزن والأسى أنعي صديق عمري ورفيق أعمالي ورفيق دربي وأخي ومدير أعمالي السيد وائل المصري، أرجو منكم ومن محبيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار، كما أتقدم بخالص التعزية لأهله وعائلته عائلتي الثانية، آمين".



واختتمت نيكول سابا كلامها قائلة :" كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير،مع السلامة يا عشرة العمر والأيام الجميلة، الله يرحمك".