بهذه الصورة.. حسين الجسمي يحتفل بميلاده الحادي والأربعين عبر إنستجرام

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نشر الفنان حسين الجسمي صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وظهر حسين الجسمي في هذه الصورة بصورة من طفولته محتفلا بعيد ميلاده حيث كتب قائلا: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41.. والحمدلله على كل نعمه.. واثق الخطوة بمحبّتكم.. وشامخ باحترامكم''.



وعلق أحد المتابعين قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا نجم عقبال العمر كله".



يذكر أن آخر اعمال حسين الجسمي هي أغنية “بالبنط العريض” والتي حققت اكثر من 12 مليون مشاهدة منذ اطلاقها في منذ عشرة ايام.