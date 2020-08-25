الكويت تعلن شفاء 477 حالة جديدة من فيروس كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:27 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات
Advertisements

أكدت وزارة الصحة في الكويت، شفاء 477 إصابة من فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

 

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا، في البلاد 73402 حالة.

 

 سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 571 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد وصل إلى 80528 حالة.

 

وشهدت الكويت، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في الكويت، عن شفاء 506 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 71.770 حالة.

 

وأشارت السلطات الصحية الكويتة، إلى أن تلك الحالات تمثلت إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

 

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وسجلت وزارة الصحة في الكويت، 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالات الشفاء الكويت

أخبار تهمك

إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

منذ أقل من ساعتين

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

منذ 18 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الكويت تسجل 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل شفاء 863 حالة جديدة من فيروس كورونا

شفاء 602 حالات مصابة بفيروس كورونا في الكويت

الكويت تعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لأكثر من 62 حالة

الكويت تعلن شفاء 476 إصابة من فيروس كورونا

شفاء 262 حالة من فيروس كورونا بالكويت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

11:30 ص

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

10:31 ص

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

10:00 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

06:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى