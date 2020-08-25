الفجر الفني مزيكا الفجر الفني عاجل.. الموت يفجع نيكول سابا الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:26 م نور طلعت Advertisements Advertisements رحل عن عالمنا منذ قليل وائل المصري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا.ومن المفترض أن تُعلن بعد قليل كافة التفاصيل الخاصة بالدفن. أخبار تهمك ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة منذ حوالي 8 ساعات مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي منذ حوالي 3 ساعات إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي" منذ أقل من ساعتين برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم منذ ثلث ساعة الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك منذ حوالي 14 ساعة شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس منذ حوالي 12 ساعة برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور منذ أقل من ساعة أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله منذ ساعتين و 53 دقيقة شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك منذ حوالي 11 ساعة مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال منذ ساعة و 23 دقيقة قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان منذ ساعتين و 22 دقيقة ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب منذ حوالي 6 ساعات بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك منذ حوالي 9 ساعات حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة منذ حوالي 9 ساعات بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف منذ حوالي 14 ساعة