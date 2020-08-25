الطالع الفلكي الثّلاثَاء 25/8/2020..نَجْم اليُوم!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى السّابعة و57 دقيقة مساءً ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثّانية و49 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الرّابعة و46 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 19 مِسْرى قبطى ، 25 آب رُومى ، 6 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (غِيرشِى هُوّا رَبِّنَا فَتَح عليه ورَاح هَاليُود) -أرزَاء يَمْعَلّم أرزَاء.(فريد شوقى من فيلم 30 يوم فالسّجن-1966)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*(عطارد فى الثور يثلث أورانوس فى الثور -غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى العذراء يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع أورانوس فى الثور ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة)يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الخامسة و18 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز لقدراتك المنطقيّة والعقليّة مع إتصاله بأورانُوس كوكب التكنولوجيا الفائقة فربُما تولّدت لديك المهارة لتصميم برنامج كمبيوتر شديد التعقيد ، الدخول فى مُسابقات حل الألغاز أو إنهاء الكلمات المتقاطعة بسرعة مُدهشة ، مُباراة شطرنج تقوم فيها بقهر خصمك بصورة إبتكارية غريبة تُدهش الخصم والجمهور ، حل ألغاز أفلام التشويق الذّهنى ومُغامرات شيرلوك هُولمز قبل وصولك لنهايتها ، مُمارسة لعبة عقلية/عطارد فى العذراء لكنها مُمتعة/أورانوس فى الثور تحكمه الزهرة ، هذا الإتصال مفيد لتفهم/ عطارد حقيقة شخص تتعرّف عليه من خلال مُلاحظتك لأشياء شديدة الغرابة فيه/أورانوس كأن تُلاحظ ذوق غريب فى موديل حذائه أو حتى طول أظافره ، ومن خلال هذا الفهم تقوم بأخذ تدابير الحيطة والحذر لحماية نفسك وغيرك منه ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد المُمثل البريطانى سين كونرى بطل سلسلة أفلام جيمس بوند ليُتمّ 90 سنة ، كونرى أسكتلندى من أصل أيرلندى وإبنه الوحيد من زوجته الأولى جيسون 57 سنة يعمل بالتمثيل ، وحفيدته من جيسون داتشيل كونرى أيضاً مُمثلة، ولكونرى شقيق أصغر منه يُدعى نيل كونرى أيضاً يعمل بالتمثيل، مَنَحَتْهُ ملكة بريطانيا لقب سير أو فارس بالعام 2000، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم توماس سين جوزيف كونرى مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(نجم اليوم)،(غامض وعميق كأعماق البحر)،(ساقان كعمودَىْ رُخَام)،(لاتحكم على كتاب من غلافه)،(دائماً مُنفتِح)،(مُسافر بريطانى) ،(مخزن الخمور)،(لون أحمر لا يُوصف)،(زهرة دوّار الشمس)،(قوّة شفائيّة)، (مهارة التدليك)،(بداية العلاج)،(نجم الشّمال/الشعرى اليمانيّة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الثور: قد تتمكن من الولوج لعقلية من تفاوضه مديرك أو زوجتك بملاحظتك للتفاصيل الصغيرة ، احرص أن تكون كلماتك فى توقيتها المناسب.





برج الجوزاء: نشاط مُكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك ، لا تستهن بمكالمة هاتفية قد تكون سبباً لباب الرزق لك فى مكان جديد.





برج السّرطان: الإحتمالات لمقابلتك مُحتالين بياعين كلام واردة ،ليس كل مايلمع ذهباً ، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.





برج الأسد: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج العذراء: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم ؟ متى ؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ.





برج الميزان: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.

برج العقرب: إبحث عن مهاراتك وقم بتوظيفها فيما تُجيده ولا تُقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج القوس: تمسّك بالقوانين والتقاليد فى تعاملاتك وابتعد عن أىّ محاولة لتغيير رأيك عن إتباع الطريق الصحيح وإلا عانيت، الأصول ماتزعّلشْ.





برج الجدى: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الحوت: بعض الأحيان نلقَ التّساهيل والمواقف تعمل لصالحنا بشكل عجيب ، موجة كونيّة أو حظ المهمّ أن تحاول الإستفادة منها لإنهاء أكبر جزء من عملك.



