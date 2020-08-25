هذا السبب.. زوج هالة صدقي يطالب باجراء فحص ال DNA لأولاده

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
كشف سامح زكريا مفاجآة جديدة في موضوع ازمته مع زوجته الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي.

وقال سامح زكريا: " أعترف أن هؤلاء أولادي بنسبة 100% لكن هالة ليست والدتهما الحقيقية".

وتابع: "هالة زرعت بويضات من سيدة أخرى دون علمي، لذلك أطالب بتحليل الـDNA".

وأضاف: "أستغيث بالنائب العام بإجراء تحليل الـDNA لها، والتحفظ على كل الفيديوهات التي هاجمتني فيها هالة".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت.

وكان اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ أقل من ساعة

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 12 ساعة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

11:30 ص

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

10:31 ص

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

10:00 ص

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى