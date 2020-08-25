هذا السبب.. زوج هالة صدقي يطالب باجراء فحص ال DNA لأولاده

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كشف سامح زكريا مفاجآة جديدة في موضوع ازمته مع زوجته الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي.



وقال سامح زكريا: " أعترف أن هؤلاء أولادي بنسبة 100% لكن هالة ليست والدتهما الحقيقية".



وتابع: "هالة زرعت بويضات من سيدة أخرى دون علمي، لذلك أطالب بتحليل الـDNA".



وأضاف: "أستغيث بالنائب العام بإجراء تحليل الـDNA لها، والتحفظ على كل الفيديوهات التي هاجمتني فيها هالة".



يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت.



وكان اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.