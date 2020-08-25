الكشف عن مدة غياب محمد عبد الشافي عن الزمالك

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:31 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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تعرض الظهير الأيسر محمد عبدالشافي نجم الزمالك للإصابة خلال مواجهة النادى الأهلى ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة ال 21 يوم السبت الماضي فى لقاء انتهي بفوز القلعة البيضاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

وكان طبيب الزمالك محمد أسامة أكد فى تصريحات تليفزيونية أن اللاعب محمد عبد الشافي يعانى من كسر فى الترقوة.

وسيغيب بسببها اللاعب لفترة عن الملاعب بعد تدخل من وليد سليمان لاعب النادى الأهلى خلال المباراة.

وأكد طبيب القلعة البيضاء أن عبد الشافي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلي 8 أسابيع.
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وأكد محمد رضا، مدير أعمال محمد عبدالشافي، نجم فريق نادي الزمالك، على ‏نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب بعد تعرضه لكسر في ‏الترقوة في لقاء القمة.‏

واضاف في تصريحات لقناة الزمالك:" وليد سليمان قام بالاتصال بنا وعبدالشافي رحّب ‏بزيارة لاعب الأهلي".‏

وواصل:" عبدالشافي لاعب خلوق ويمتلك الروح الرياضية بالاضافة إلى ‏إن قلبه أبيض وينسى الاساءة سريعاً".‏

وأنهى تصريحاته:"عبدالشافي سأل الجميع عن نتيجة المباراة بعد استفاقته وكان شغوفاً بمعرفة ما حدث في نهاية المواجهة". ‏

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محمد عبد الشافي رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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