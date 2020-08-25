أميرة العايدي لــ"الفجر الفني": أجسد دور ربة منزل في "جمال الحريم"..وهذا ما جذبني للمشاركة فيه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة أميرة العايدي على مسلسل "جمال الحريم"، الذي يُشارك في بطولته نور، خالد سليم، دينا فؤاد، فراس سعيد، إسلام جمال، حازم سمير، من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

وتحدثت الفنانة أميرة العايدي في تصريح خاص لــ"الفجر الفني" أوضحت خلاله أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "جمال الحريم" هو أن السيناريو مكتوبًا بطريقة سلسة وجميلة، بالإضافة إلى حبها الشديد للمخرجة منال الصيفي، وأنها تعشق العمل معها، مُوضحة :"ده تاني عمل ليا معها، بحبها جدًا على المستوى الإنساني والعملي، وبحب الشغل معها لإن الشغل معها مريح جدًا، والمؤلفة هايلة، والورق كمان مكتوب حلو، وبطريقة سلسة وجميلة تخش القلب".

وأضافت أميرة العايدي أنها تُجسد خلال الأحداث دور إمرأة تُدعى "فدوي"، وهي ربة منزل، غير مصرية، ومتزوجة من رجل أعمال يُدعي"المسيري" الذي يُجسد دوره الفنان فراس سعيد ولديها منه إبنتين.

وفي سياق آخر، شاركت أميرة العايدي مؤخرًا في مسلسل "كلبش3"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة أمير كرارة، هشام سليم، أحمد عبدالعزيز، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي.

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