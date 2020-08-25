سارة الشامي تكشف لـ"الفجر الفني" عن دورها في فيلمي "موسى وماكو''

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كشفت الفنانة سارة الشامي، عن ما جذبها للمشاركة في فيلم "موسى"، قائله: "أكثر ما جذبني لفيلم موسى من قبل قرائتي للورق أنه من اخراج دكتور بيتر".





وتابعت سارة الشامي، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، قائله: "بدايتي كانت مع دكتور بيتر في مسلسل الأب الروحي، وكنت معه في مسلسل كلبش وكان من أكثر الأعمال التي جعلت الجمهور يعرفني بشكل أكبر".





وأضافت: "وحين معرفتي بترشيحي لدور في فيلم موسى تحمست جدا للدور وأن أقوم به من قبل قرائتي وفحصي للورق لأنني أثق فيه كثيرا".





واستكملت: "تم ترشيحي للفيلم من خلال دكتور بيتر حيث قام بالاتصال بي وطلبني للدور، وبعد قرائتي للدور رأيت أنه مختلف جدا ولأول مرة أن تنفذ هذه الفكرة في الأعمال التي نشاهدها".





وتابعت: "لم أنتهي من تصوير مشاهدي الخاصة بالفيلم حتى الآن".





وتابعت: "استعد لفيلم ماكو وسوف أجسد دور فتاة تدعى آسيا، وفي هذا العام أنا أرى نفسي محظوظة لأنني كنت أقوم بتأجيل خطوة السينما ولكن سوف يعرض لي فيلمين بالسينما متحمسة لهم بشكل كبير وهما ماكو وموسى".





واختتمت: "فيلم ماكو كان متعب كثيرا في تصويره ولكن ان شاء الله سوف يظهر بشكل جميل ورائع وسينال اعجاب الناس وليس لدي فكرة بموعد عرضه بسبب الكورونا".