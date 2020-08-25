لينك نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة academy moi gov





نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي، ينتظر الآلاف من الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة المصرية، إعلان نتيجة اختبارات القدرات الخاصة للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي القادم 2020-2021، حيث ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020.





نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٠

وتقدم الآلاف من الطلاب للالتحاق لكلية الشرطة، حيث أجروا اختبار القدرات الذي يحدد قبولهم بالكلية، وهو امتحان تحريري يهدف لاختبار الطالب عن معلوماته عن مصر، بالإضافة إلى الكشف الطبي واختبارات القياس والقوام والكشف النفسي والطبي واختبار رياضي، جميعها يتقدم لها الراغبين بالالتحاق لكلية الشرطة في مصر حيث انتهى التقديم للكلية في يوم ١٥ من أغسطس الحالي، وينتظر المتقدمين ظهور النتيجة بفارغ الصبر.





نتيجة اختبارات القدرات في كلية الشرطة 2020

وكانت كلية الشرطة قد أعلنت استقبال طلبات التقدم للعام الدراسي 2020-2021 الجديد، لمن يرغب بالالتحاق بالكلية وحمل شرف الحفاظ على أمن وحماية المواطنين والوطن، حيث تشترط الدراسة في كلية الشرطة لأبناء المصريين الأم والأب، وخلو صحيفة المتقدم من أي حكم أو جريمة مخلة بالشرف، بالإضافة إلى أن لا يكون الطالب متزوج أو سبق له الزواج، وأن يجتاز اختبارات كلية الشرطة واللياقة البدنية بما لا يقل عن خمسين بالمائة في الكلية.





رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020

وتتيح وزارة الداخلية المصرية، رابطاً لأكاديمية الشرطة ليتمكن الطلاب من معرفة قبوله ونتيجة اختبارات القدرات الخاصة بكلية الشرطة على الإنترنت، من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





قدمنا لكم رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات القدرات في كلية الشرطة 2020، حيث سيتم اصدار النتائج خلال الأيام القليلة القادمة.



