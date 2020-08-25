برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:00 م
كومان
كومان
محمود صبري
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مازال صداع الجبهة اليسري الدفاعية لفريق برشلونة، مشكلة حقيقية في رأس رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق، خاصة بعد رغبته في تأجيل رحيل جوردي ألبا حتي الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن المدرب الهولندي قد طلب التفاوض مع الإكوادوري بريفيس إستوبينان لاعب واتفورد الإنجليزي لتدعيم الجبهة اليسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الظهير الأيسر لفريق واتفورد سيكون البديل المحتمل لجونيو فيربو الذي اقترب بشكل كبير من مغادرة كامب نو ذلك الصيف، من أجل توفير المال.

ومن جهته يبدي النادي الإنجليزي رغبه في بيع اللاعب لبرشلونة لكن في حال وصول عرض نادي يقدر بـ 15 مليون يورو، لكن وكالات عالمية إقترحت إنهاء الصفقة مقابل 10 مليون يورو فقط.

يذكر أن نادي أوساسونا الإسباني قد حاول التعاقد مع إستوبينان على سبيل الإعارة لمدة موسمين، لكن توقفت الصفقة بسبب رغبة واتفورد في بيع المدافع الاكوادوري بشكل نهائي.


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