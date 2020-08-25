تحسن ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع في أغسطس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أظهر مسح يوم الثلاثاء أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت على نحو أفضل من المتوقع في أغسطس، مما يعزز الآمال في أن الشركات بأكبر اقتصاد أوروبي تتعافى من صدمة فيروس كورونا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 92.6 من مستوى معدل نزولا عند 90.4 في يوليو. وهذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وتفوق توقعات خبراء اقتصاديين عند 92.2.

وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست في بيان ”الاقتصاد الألماني على طريق التعافي“ مضيفا أن الشركات تقيم الأوضاع الحالية لأعمالها على نحو أكثر تفاؤلا بكثير مما كانت عليه في الشهر السابق.

أخبار تهمك

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

منذ حوالي 3 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ ساعتين و 44 دقيقة

إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ ساعة الا ربع

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

منذ 13 دقيقة

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

11:30 ص

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

10:31 ص

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

10:00 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

06:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى