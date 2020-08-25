وصول 13 عربة ركاب سكك حديدية كدفعة جديدة ضمن الصفقة الاضخم للتصنيع والتوريد

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صرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.



واعلن وزير النقل أنه بوصول هذه العربات الجديدة( 13 عربة) إلى ميناء الإسكندرية فقد وصل إجمالي ماوصل حتى الآن الى مصر إلى 46 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية كما ستصل الاسبوع القادم 22 عربة جديدة أخرى على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.



وأضاف الوزير أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية).



لافتا إلى أنه سيتم دخول العربات الجديدة التي تصل تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وإحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى اسطول العربات بالسكة الحديد.



جدير بالذكر ان الدفعة الاولى بلغت 22عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وصلت لمصر يونيو الماضى ثم الدفعة الثانية وعددها 10عربات أخرى جديدة للركاب والتي تم شحنها من ميناء( سان بطرسبرج) بروسيا.





في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

