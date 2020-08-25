مبادرة "قوائم الانتظار": المريض لا يتحمل أي تكاليف مادية.. مهما كانت التكلفة (فيديو)

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قال الدكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لفرقة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار" بوزارة الصحة، إنهم يتابعون مع كل المرضى ويستطلعون مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.



وأشار "عاطف"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن تكلفة تنفيذ مبادرة قوائم الانتظار تخطت 5 مليار جنيه، مؤكدا أن كافة المواطن يحصل على الخدمة الصحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار" بالمجان مهما كانت تكلفة التدخل الجراحي، سواء أكان المريض له تأمين صحي، أو يعالج على نفقة الدولة.



كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التسجيل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة التى تقدم جميع خدماتها مجانا للمستفيدين منها.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة ضمن مشروع إنهاء قوائم الانتظار سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.



وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.



وأضافت الوزارة أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحه أنها تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعلنت عن الانتهاء من إجراء 453 ألف و845 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنها، قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن.



