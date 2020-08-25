حسام حسن مرشح لخلافة جوميز في الإسماعيلي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:02 م
حسام حسن
حسام حسن
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الإسماعيلي دخل في مفاوضات مكثفة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن من أجل قيادة الدراويش فنيًا في الفترة المقبلة.

واستقر مجلس إدارة الإسماعيلي على الاستغناء عن خدمات الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني للفريق وذلك عقب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق في بطولة الدوري.

ويترقب مسئولو الإسماعيلي رد التوأم حسام وإبراهيم حسن النهائي لقيادة الدراويش وذلك في الساعات المقبلة.

ورفض مجلس إدارة الإسماعيلي توجيه الشكر لجوميز في الوقت الحالي إلا في حالة الاتفاق مع مدير فني آخر خلفاً له.

وكان الإسماعيلي قد تعادل في الجولة الماضية مع حرس الحدود بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما خاض الإسماعيلي مباراتين عقب عودة الدوري أمام كلا من وادي دجلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وأمام حرس الحدود وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 20 مباراة خاضها حتى الآن.



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