ضبط مسجليين خطر ومطلوبين للأحكام لتصنيعهم الأسلحة بقنا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بقنا لقيامه بالإشتراك مع آخر فى إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط - سبق إتهامه فى 7 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، مقاومة سلطات، إتلاف، سلاح وذخيرة"، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها كائنة بالمنطقة محل سكنه.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وتبين عدم تواجده وأمكن ضبط مسجل شقى خطر، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى - سبق إتهامه فى 21 قضية "سرقة متجر، سرقة متنوعة، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، ضرب، تبديد، سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "تبديد، سرقة، سلاح أبيض" بإجمالى مدد حبس بلغت 6 سنوات.

وعُثر بداخل الورشة على فرد خرطوش - عدد 8 طلقات خرطوش من ذات العيار -  أجزاء الأسلحة النارية - العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

بمواجهة المتهم إعترف بإشتراكه مع الهارب فى تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود ضبط المتهم الهارب.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يحصن أنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

منذ 13 دقيقة

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب مغمور

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

11:30 ص

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

10:31 ص

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

10:00 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

06:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى