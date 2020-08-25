ضبط مسجليين خطر ومطلوبين للأحكام لتصنيعهم الأسلحة بقنا



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بقنا لقيامه بالإشتراك مع آخر فى إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها.فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط - سبق إتهامه فى 7 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، مقاومة سلطات، إتلاف، سلاح وذخيرة"، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها كائنة بالمنطقة محل سكنه.وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وتبين عدم تواجده وأمكن ضبط مسجل شقى خطر، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى - سبق إتهامه فى 21 قضية "سرقة متجر، سرقة متنوعة، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، ضرب، تبديد، سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "تبديد، سرقة، سلاح أبيض" بإجمالى مدد حبس بلغت 6 سنوات.وعُثر بداخل الورشة على فرد خرطوش - عدد 8 طلقات خرطوش من ذات العيار - أجزاء الأسلحة النارية - العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.بمواجهة المتهم إعترف بإشتراكه مع الهارب فى تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود ضبط المتهم الهارب.وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.