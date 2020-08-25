إغلاق أحد أحياء العاصمة النمساوية فيينا بسبب بلاغ عن قنبلة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:58 ص
الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
وكالات
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أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحي الثاني في فيينا بسبب بلاغ عن وجود قنبلة في شارع "تابور شتراس" الذي يتسم بكثافة سكانية.

 

وطالبت قوات الأمن، من سكان الشارع التزام منازلهم لحين الانتهاء من عملية التمشيط، وفقًا لمصادر في الشرطة النمساوية.

 

وتواجدت قوات الأمن بكثافة في المنطقة، للتحقق من صحة البلاغ.. لافتة إلى أنه غير معروف المدى الزمني لفترة الإغلاق حتى الآن.

 

وفي وقت سابق، أكد ألكسندر شالنبرج، وزير الخارجية النمساوي، خلال مؤتمر صحفي في فيينا، عن قلقه بشأن الوضع في شرق البحر المتوسط بسبب الأطماع التركية

 

وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فيينا اليوم الجمعة: يجب أن أقول إن النمسا قلقة للغاية بشأن الوضع الخطير والمثير للقلق الذي نعتقد أنه قد يتصاعد"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

 

وأضاف: "الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط ​​يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا".

 

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