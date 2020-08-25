ضبط سيدة لاشتراكها مع زوجها بالإتجار في النقد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:52 ص
المتهمة
المتهمة
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالإشتراك مع زوجها الذي يعمل خارج البلاد وآخرين في الإتجار غير المشروع بالنقد خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 4 أشخاص بينهم ربة منزل - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية - لإثنين منهم معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الذى يعمل بالخارج الذى يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لإثنين من المتهمين اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية بإسم ربة المنزل بالبريد المصرى لتتولى الأخيرة إستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصرى، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة المنزل وبسؤالها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بناءًا على تكليف من زوجها (الذى يعمل خارج البلاد) وأنه يقوم بإرسال كشوف لها تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال 3 سنوات بلغ نحو (9 مليون جنيهًا مصريًا تقريبًا).

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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