"المركزي للإحصاء" يكشف تفاصيل ارتفاع إنتاج الأثاث بمصر بنسبة 107٪ (فيديو)

Advertisements

أكد الدكتور أمنحتب أمين، مدير عام الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاقتصادية بالجهاز المركزى للإحصاء، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في صناعة الأثاث، حيث جرت دراسة على 14 محافظة على مستوى الجمهورية، كشفت ارتفاع إنتاج الأثاث بمصر بنسبة 107٪ خلال الفترة من 2008 إلى 2019.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه ارتفعت قيمة انتاج الأثاث بسعر السوق فى مصر من 900 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.



وأشار إلى أن إجمالي قيمة الصادرات من الأثاث ارتفعت من 1.4 مليار جنية إلى 4.2 مليار جنية بنسبة 204.2 %، في الفترة من 2010 حتى 2019، مشيرًا إلى أن السعودية تأتى فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث للدول العربية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 32.5 % و56.6 % من 2010 حتى 2019.

