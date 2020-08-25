المصنفات تضبط شخصين لبيعهما أجهزة استقبال فك الشفرات الفضائية بدون ترخيص



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق أخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط شقيقين "مالك محل أسلحة، عامل " – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، وإتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهما وضبطهما، وكذا ضبط شقيق المتهمان – مقيم بذات العنوان ) لقيامه بإعتراض القوات أثناء عملية التفتيش.



وضبط بحوزة المتهمان بندقية خرطوش، ( 2 ) طبنجة مختلفة الأعيرة، ( 21 ) طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات، كمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، كبير من أجزاء الأسلحة النارية.

العدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، ( 11 ) بندقية ضغط هواء، ( 2 ) طبنجة ضغط هواء، ( 26 ) طبنجة صوت، 57 ) طلقة بلى، ( 1750 ) طلقة صوت، ( 3 ) قطع أسلحة بيضاء، (2) جهاز لاسلكى، جهاز كاشف معادن، قيد حديدي، (222) قطعة ألعاب نارية، مبلغ مالى قدره (74930 جنيه).



بمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما ببيع أجهزة الإستقبال المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.حيث تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة خلال حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة قسم شرطة الموسكى من ضبط مسئول عن محل إلكترونيات لقيامه ببيع وتداول أجهزة الإستقبال " ريسيفر " المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.وعثر بداخل المحل على (600 جهاز ريسيفر مجهز لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" مُحمل عليه برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة- 2 وصلة لفك شفرة القنوات الفضائية).كما تم ضبط مسئول عن محل أجهزة إستقبال، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الإستقبال " ريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.وعثر بداخل المحل على (350 جهاز ريسيفر مجهز لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة- 2 وصلة لفك شفرة القنوات الفضائية).بمواجهتهما أقر بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.