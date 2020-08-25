روسيا تسجل 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا 120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافي أكثر من 6 آلاف شخص.

 

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي كورونا، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 966189 منذ بدء تفشي الوباء وتوفي حتى الآن 16568 شخصا.

 

كما ارتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" إلى 779747 شخصا.

 

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.

 

وتعبر الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء.


وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في روسيا، 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 951897 إصابة، فيما توفي 16310 أشخاص منذ بدء تفشي الفيروس.

 

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 6147 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 767477 شخصا.

 

وكانت روسيا، سجلت مقارنة بباقي الدول المتضررة من تفشي الوباء، معدل وفيات ضعيفا، فرغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث عدد الوفيات.

 

 

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