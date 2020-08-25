مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.36% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحاً 28.87 نقطة ليصل إلى مستوى 7986.25 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.26% رابحاً 22.31 نقطة ليصل إلى مستوى 8497.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.





وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.21%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.01%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%.



