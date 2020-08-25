بعد 6 أشهر من السجن.. إطلاق سراح رونالدينيو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:03 ص
رونالدينيو
رونالدينيو
وكالات
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تلقى البرازيلي رونالدينينو النجم السابق لبرشلونة موافقة على إطلاق سراحه بعد السجن لمدة 6 أشهر في باراجواي على خلفية تزوير جواز سفره.

مثل رونالدينيو أمام القضاء مرتدياً قبعة سوداء وكمامة بنفس اللون، لكن سيتعين عليه سداد 90 ألف دولار بموجب "تعويض".

أما شقيقه روبرتو دي آسيس موريرا المدان في نفس القضية، فسيدفع 110 ألف دولار، فضلاً عن إلزامه بالحضور أمام السلطات القضائية كل أربعة أشهر، ولمدة عامين في بلاده البرازيل.

وكان الاثنان رهن الإقامة الجبرية بأحد فنادق أسونسيون منذ 7 أبريل الماضي، حين غادرا السجن الذي أودعا به في مارس  الماضي.

وكان رونالدينيو في باراجواي للترويج لبرنامج للمساعدة الطبية المجانية لمؤسسة خيرية، وكذلك لتقديم كتابه "عبقري الحياة".

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رياضة رنالدينيو اطلاق سراح

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