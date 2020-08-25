إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:00 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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قام مسئولو النادي الأهلي باستطلاع رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مسألة بقاء أحمد فتحي نجم دفاع الفريق قبل التحدث مع الأخير وانهاء مفاوضات تجديد عقده و التراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحي في الموسم الجديد.

وأكد المدرب السويسري على أن فتحي لاعب مميز وبقائه سيكون مفيدًا إلا أنه ترك القرار الأخير لإدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً في الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحي حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري.

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رياضة بقاء فتحي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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