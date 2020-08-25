جامعة حلوان تنظم ويبينار علمي أونلاين للتعريف بمبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويبينار علمي أونلاين مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقد جاء الويبينار للتعريف بأنواع الإيفاد المتاحة من خلال برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين"، والتي تتضمن (ماجستير- دكتوراة- أبحاث ما بعد الدكتوراة- تدريب لمدة فصل دراسي واحد).
قام بتقديم الندوة الأستاذ هشام مصطفى مدير عام الإشراف العلمى بإدارة البعثات.

وأكدت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية على أن البرامج المقدمة من الإدارة المركزية للبعثات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، هي فرص عظيمة تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات الدولية ذات المراكز المتقدمة عالميًا بالولايات المتحدة الامريكية، واختتمت اللقاء بتشجيع الحضور من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة على التقدم للمنح المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعي.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب أن المجالات المتاحة للمنح هي الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة (طب- طب بيطري- طب أسنان - تمريض - صيدلة - علوم.. الخ).
بجانب العلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والإجتماعية والإنسانية والتربوية.

جامعة حلوان تنظم ويبينار علمي أونلاين للتعريف بمبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين
جامعة حلوان تنظم ويبينار علمي أونلاين للتعريف بمبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

أخبار تهمك

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في هذه الحالة

منذ ساعة الا ربع

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ ساعة و 15 دقيقة

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

10:31 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

06:42 ص

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

08:59 ص

مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

09:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى