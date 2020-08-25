جامعة حلوان تنظم ويبينار علمي أونلاين للتعريف بمبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

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نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويبينار علمي أونلاين مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وقد جاء الويبينار للتعريف بأنواع الإيفاد المتاحة من خلال برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين"، والتي تتضمن (ماجستير- دكتوراة- أبحاث ما بعد الدكتوراة- تدريب لمدة فصل دراسي واحد).

قام بتقديم الندوة الأستاذ هشام مصطفى مدير عام الإشراف العلمى بإدارة البعثات.



وأكدت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية على أن البرامج المقدمة من الإدارة المركزية للبعثات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، هي فرص عظيمة تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات الدولية ذات المراكز المتقدمة عالميًا بالولايات المتحدة الامريكية، واختتمت اللقاء بتشجيع الحضور من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة على التقدم للمنح المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعي.



وأوضحت الأستاذة الدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب أن المجالات المتاحة للمنح هي الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة (طب- طب بيطري- طب أسنان - تمريض - صيدلة - علوم.. الخ).

بجانب العلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والإجتماعية والإنسانية والتربوية.



