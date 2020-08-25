ارتفاع بورصة طوكيو اليوم الثلاثاء.. و"نيكي" يصعد 1.35%

تعافى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء لفترة وجيزة إلى مستويات المسجلة قبل أن تضرب أزمة كوفيد-19 الأسواق في وقت مبكر من العام الجاري، إذ تلقت المعنويات الدعم من آمال بشأن علاج، لكنه قلص المكاسب بعد أن باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح.









وارتفع المؤشر نيكي 1.35 بالمئة إلى 23296.77 نقطة، بعد أن زاد إلى 23431.04 وهو مستوى لم يسجله منذ 21 فبراير شباط.





وكان عدد الأسهم المتقدمة على المؤشر نيكي 207 مقابل تراجع 16 سهما.





وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 بالمئة إلى 1625.23 نقطة. وارتفعت المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة، وكانت قطاعات الطيران والمنسوجات والمصارف الأفضل أداء.





وأغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس إذ أشاد الرئيس دونالد ترامب بتصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) باستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19 لعلاج من لا يزالون مصابين بالمرض.





كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن إدارة ترامب تدرس أيضا تسريع مسار لقاح تجريبي لكوفيد-19.





وتلقى الإقبال على المخاطرة دعما إضافيا إذ سجلت طوكيو 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين وهو أقل عدد في يوم واحد منذ الثامن من يوليو تموز.





وبشكل منفصل، انحسرت المخاوف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إذ قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن مسؤولين أمريكيين وصينيين كبارا يرون تقدما في حل قضايا بشأن اتفاق المرحلة واحد التجاري، وإن الطرفين ملتزمان بإنجاح الاتفاق.





ومن بين القطاعات التي أبلت بلاء حسنا، ارتفع قطاع الطيران 6.03 بالمئة بعد أن قفزت شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة. وصعد سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 7.18 بالمئة بينما صعد سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 4.65 بالمئة.





وبلغ سهم نينتندو أعلى مستوى في 12 عاما قبل أن يعكس مساره لينخفض 2.25 بالمئة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.