ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بتفاؤل إزاء اتفاق أمريكي-صيني

قاد تجدد التفاؤل إزاء اتفاق تجاري أمريكي-صيني وتراجع أقل من المتوقع للإنتاج الاقتصادي في ألمانيا إلى صعود الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء وسجلت الأسهم في فرانكفورت أعلى مستوى في شهر.





وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش لتستمر المكاسب على خلفية تطورات إيجابية لجهود علاج كوفيد-19.





ودعم المعنويات تأكيد مسؤولين تجاريين كبار من الصين والولايات المتحدة التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري رغم الخلافات السياسية بين البلدين.





وصعد المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بالتجارة واحدا بالمئة بفضل بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بمعدل قياسي بلغ 9.7 بالمئة في الربع الثاني ولكنه أقل قليلا من تقديرات سابقة بانخفاض 10.1 بالمئة.





وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم مجموعة التكنولوجيا أفيفا 3.2 بالمئة بعدما أعلنت عن اتفاق لشراء أو.إس.آي سوفت وهي شركة خاصة لإنتاج برامج كمبيوتر لأغراض صناعية.





وكسب سهم إل.في.إم.إتش 1.1 بالمئة بعدما أبلغ مصدر رويترز أن شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة وسلسلة متاجر المجوهرات تيفاني الأمريكية منحا كل منهما ثلاثة أشهر لاستكمال عملية اندماجهما لتشكيل كيان بقيمة 16.2 مليار دولار.



