بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.14%

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:53 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.14% رابحاً 3.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2284.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.5 مليون سهم محققة ما قيمته 159.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2812 صفقة لعدد 33 سهماً


وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%.
 

وقفزت 9 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 8.08%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.36%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.98%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 60.4 مليون ورقة بقيمة 41.5 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 4.77%.إستهل

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