بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.14%

إستهل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 3.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2284.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.5 مليون سهم محققة ما قيمته 159.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2812 صفقة لعدد 33 سهماً









وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%.



