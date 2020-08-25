برواس حسين: "لا أحب تقديم الحفلات ال online.. ومازالت على تواصل مع الفنانة أحلام"

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برواس حسين، مطربة شابة كردية عراقية نشأت على حب الفن وخصوصًا على أغاني الست أم كلثوم، وبدأت مشوارها الفني من خلال اشتراكها في الجزء الثاني من برنامج المسابقات "أرب أيدول" وقدمت خلاله الأغاني باللهجتين الكردية والعربية، ومنذ ظهورها الأول بالبرنامج جذبت انتباه لجنة الحكم والجمهور بجمال صوتها وموهبتها الفزة حتى ظلت لآخر للحلقات الآخير ولكن لم يحالفها الحظ، وكان ذلك البرنامج بمثابة نقطة انطلاقها حيث قدمت بعده العديد من الأغاني الناجحة.





والتقى "الفجر الفني" بالمطربة برواس حسين، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس تصوير كليبها الآخير "جواسيس" وعن تفاصيل العديد من حياتها الشخصية، وعن أعمالها الجديدة، إلى نص الحوار...



في البداية أعربت المطربة الكردية برواس حسين، عن سعادتها الشديدة بتقديم كليب "الجواسيس"، وأوضحت:"أن إنها أختارت هذه الفكرة للكليب لإنها لطيفة جدًا وهي عبارة عن شاب يراقب فتاة طول الليل والنهار ويجعل صديقته المقربه له تتجسس عليها حتى يعلم كل شئ عنها".





و عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير الكليب:"نعم واجهت صعوبة كبيرة في تصوير الكليب وهي أن تصويره استغرق وقتًا كبيرًا في وكنت أصور مشاهد طول النهار بدون أي وقت للراحة، ولكن رغم ذلك لم أشعر بالصعوبة في أي شئ آخر وذلك لوجود فريق العمل وعلى رأسهم المخرج ريكا برزنجي، الذين قدموا لي المساعدة أثناء التصوير".





و عن رسالة الكليب:"كليب الجواسيس يتضمن فكرة لذيذة جدًا وهي إنها فكرة عفوية وجديدة بعيدًا عن الروتين الذي نشاهده في معظم الكليبات".





وأكدت:"إنها كانت تتوقع نجاح الكليب على الرغم من طرحه في بداية انتشار فيروس كورونا، والحمدلله حقق نجاحًا لم أتخيله رغم صعوبة الوقت والظروف الصعبة التي يمر بها العالم".



واستطردت:"أفكر كثيرًا في خوض تجربة التمثيل، وهناك العديد من الأعمال التي عرضت عليا، ولكن انا حريصه على أختيار عمل يليق بي وبجمهوري العزيز، وأن شاءالله قريبًا ساخوض التمثيل".



وعن عدم تقديمها حفلات أونلاين خلال فترة الحظر:"لإنني أفضل الحفلات الجماهيرية أكثر موضحة ذلك"احب الحفلات الجماهيرية أكثر لإني من خلالها بشوف الناس ومحبيني عن قرب وبيكون فيه تفاعل بينا، ولكن بسبب كورونا حاليًا مقدرتش أقدم حفلات أونلاين، ورغم ذلك شاركت في برنامج حواري وغنائي يعرض على التلفزيونو ويوتيوب".



اما الفنانة الذي تتمنى تقديم ديو معه:"هناك العديد من الفنانين الذين أتمنى تقديم ديو غنائي معهما ولكن لا استطيع تحديد فنان معين".



وعن الأغنية التي تحرص على تقديمها جميع حفلاتها:"الجمهور دائمًا ما يطالبني بتقديم اغنية "عاشق مابا"".



أما عن الأعمال المقربة لها:"كل عمل لديه معزة خاصة في قلبي فلا استطيع تحديد أغنية معينه، لإنني أقدم كل أغنية بشكل جيد".



وعن إحيائها حفلًا غنائيًا بمصر:"كان من المفروض إحياء حفلًا غنائيًا في مصر منذ شهر ولكن بسبب كورونا تأجل الحفل، وأنا أحب مصر وشعبها جدًا جدًا وخصوصًا إنني تربيت فنيًا على أغاني مصرية طربية قديمة".



وأشارت:"أن أعمالها الجديدة انضمامي لعائلة سامسونج، وبالنسة للأغاني حاليًا في مرحلة الاستماع أعمال من اكثر من ملحن وشاعر، بالأضافة إنني أحضر لديو غنائي مع مطرب سوف أعلن عن تفاصيله قريبًا"



وتابعت حديثها عن الصفات التي تغيرت بها بعد سنوات من الزواج الأمومة قائلة:"لم يتغير بأي أي شئ فمازلت كما أنا "برواس حسين قبل الزواج هي بعد الزواج والأمومة" ولكن مع الوقت وتجارب الحياة أكتسبت الخبرة في مختلف شئون الحياة".





وأوضحت سبب عدم مشاركة صور أبنائها عى السوشيال ميديا:"لإنني لا أريد أن افرض عليهم شئ فاريد عندما يكبرون هما الذين يقررون ذلك"،كما أكدت أن ميول نجلتها مختلف عن ميولها الفنية فهي تحب رقص البالية".



وأكدت:"أن زوجها دائمًا ما يقدم الدعم والمساعدة لها، فهو استاذ في كلية فنون جميلة ولديه خبرة كبيرة في مجال الفن، لذلك استفيد من خبرته بشكل كبير".





وعما إذا كانت مازالت تتواصل مع الفنانة الإماراتية أحلام بعد انتهاء البرنامج، قالت إنها دائمًا على تواصل معها لأنها دعمتها كثيرًا خلال تواجدها بالبرنامج وبعد خروجها أيضًا".



كما كشفت عن هوايتها قائلة:"الطبخ والشوبينج".





وفي نهاية حديثها أوضحت:"إنها استفادت كثيرًا من أزمة فيروس كورونا المستجد ومن أهم الدروس التي استفادتها منه هو أن صحة الانسان أهم من أي شئ لذلك يجب على الجميع الحفاظ على صحتهم".