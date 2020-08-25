كورونا حول العالم.. 813 ألف حالة وفاة والإصابات تتجاوز 23 مليونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت مصادر، ارتفاع حصيلة تفشي وباء كورونا حول العالم إلى أكثر من 23.6 مليون مصاب، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

 

وحصد فيروس كورونا المستجد، أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 5.7 مليون مصاب منذ بدء تفشي الوباء.

 

وحصد فيروس كورونا في البرازيل أرواح أكثر من 115 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين هناك 3.6 مليون مصاب.

 

واحتلت المكسيك المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، من حيث عدد الوفيات، إذ سجلت نحو 61 ألف حالة وفاة وأكثر من 563 ألف إصابة حتى الآن.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا تفشي الوباء، في الهند إلى أكثر من 58 ألف وفاة، وسجلت البلاد حتى الآن نحو 3.2 مليون مصاب بالفيروس.

 

وفي بريطانيا حصد وباء كورونا أرواح أكثر 41500 شخص، وبلغ عدد المصابين أكثر من 328 ألف مصاب حتى الآن.

 

وتأتي إيطاليا في المرتبة السادسة، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات 35 ألفا، فيما بلغ عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء 260 ألف شخص.

 

وفي فرنسا توفي أكثر من 30500 شخص، وتجاوز عدد المصابين 282 ألفا، تليها إسبانيا التي حصد فيها الوباء أرواح نحو 29 ألف شخص، وبلغت حصيلة المصابين أكثر من 405 آلاف مصاب.

 

وفي البيرو تسبب تفشي الوباء في وفاة أكثر من 27 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 600 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

 

وفي إيران اقتربت حصيلة الوفيات من 21 ألفا، وتجاوز عدد المصابين فيها 360 ألف شخص.

 

وفي روسيا ارتفعت حصيلة المصابين إلى نحو 960 ألف شخص، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 16400 شخص، ورغم أن روسيا الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ

أخبار تهمك

تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في هذه الحالة

منذ ساعة الا ربع

بعد آرثر.. نجم جديد من برشلونة يقترب من الدوري الإيطالي

منذ حوالي 8 ساعات

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

ميدو يكشف مفاجأة عن صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. كومان يطلب التعاقد مع 5 صفقات في الصيف

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال لاعب الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع إنتر ميلان لضم لاوتارو

منذ حوالي 4 ساعات

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة ثورة ميسي على إدارة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. متظاهرون يحاصرون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 ص

قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

أحمد فتحي يفجر مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

10:00 ص

ذا صن تكشف النقاب عن تشكيل برشلونة تحت قيادة كلوب

06:42 ص

شروط رمضان صبحي للانضمام إلى بيراميدز

08:59 ص

مانشستر يونايتد يُقدم عرضا جديدا للتعاقد مع فاتي

09:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى