تباين أسعار النفط يوم الثلاثاء.. و"برنت" يرتفع 14 سنتا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 تباينت أسعار النفط يوم الثلاثاء فيما يدرس متعاملون تأثير توقف جزء كبير من الإنتاج على ساحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك بسبب الاعصارين المداريين ماركو ولورا مقابل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في آسيا وأوروبا.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 14 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 45.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 42.58 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراءالأسواق العالمية في أكسي كورب ”كان لزيادة عدد الحفارات الأمريكية الأسبوع الماضي وتباين البيانات الخاصة بإصابات كورونا تأثير سلبي محدود على النفط الأسبوع الجاري، يرجع الفضل في ذلك إلى تعطل محتمل جراء إعصارين منفصلين يتجهان لمنطقة الساحل الأمريكي على الخليج“.

وخفضت شركات الطاقة الإنتاج في المصافي على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد إغلاق 82 بالمئة من إنتاج النفط الخام البحري في المنطقة إذ يهدد الهبوب النادر لاعصارين على مناطق رئيسية لإنتاج النفط بالولايات المتحدة بهطول أمطار غزيرة لعدة أيام ورياح قوية هذا الأسبوع.

وأوقف منتجون إنتاجا نفطيا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا على ساحل خليج المكسيك يمثل نحو 14 بالمئة من إجمالي الإنتاج الأمريكي.

وأظهر استطلاع لرويترز يوم الاثنين أن من المرجح أن تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي بينما نزلت مخزونات المنتجات المكررة أيضا الأسبوع الماضي.


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